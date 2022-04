Il Mondiale di Formula Uno 2022 è già entrato nel vivo con lo svolgimento dei primi tre round stagionali in Medio Oriente (Bahrain e Arabia Saudita) e Australia, in attesa di disputare questo weekend il primo appuntamento europeo dell’anno in quel di Imola con il nuovo format che presenta le qualifiche al venerdì e la sprint race al sabato.

Dopo aver monitorato l’andamento di questo primo scorcio di 2022, andiamo a scoprire la graduatoria dei piloti più pagati in griglia in base alle stime di Racing News 365. Lewis Hamilton sarebbe ancora il Paperon de’ Paperoni con 35 milioni di euro l’anno, davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen (22) che avrebbe però usufruito nella passata stagione di alcuni bonus Red Bull legati a vittorie e titolo per raggiungere a sua volta quota 35 milioni.

Ad

Formula 1 Sainz: "La Ferrari aveva bisogno di ripartire da zero" IERI A 10:28

Completa il podio il veterano spagnolo Fernando Alonso in terza piazza con 17,5 milioni in Alpine, davanti ai due ex compagni di squadra Sebastian Vettel (Aston Martin) e Daniel Ricciardo (McLaren), entrambi a 13. Solo sesto l’attuale leader del campionato Charles Leclerc, che guadagna 10,5 milioni l’anno con il contratto pluriennale firmato a fine 2019 e valido fino al 2024.

Subito alle sue spalle l’altro ferrarista Carlos Sainz (8,5), anche se altre fonti non concordano e lo posizionano più in basso in classifica. Ancora ignoto lo stipendio di Kevin Magnussen, chiamato in extremis dalla Haas per sostituire il russo Nikita Mazepin.

La classifica dei guadagni

La classifica è stilata sui guadagni stimati da Racing News 365 per il 2022.

1. L. Hamilton Mercedes 35 milioni di euro

2. M. Verstappen Red Bull 22

3. Fernando Alonso Alpine 17,5

4. S. Vettel Aston Martin 13

5. D. Ricciardo McLaren 13

6. C. Leclerc Ferrari 10,5

7. Carlos Sainz Ferrari 8,5

8. V. Bottas Alfa Romeo 8,5

9. L. Stroll Aston Martin 8,5

10. S. Perez Red Bull 7

11. G. Russell Mercedes 4,5

12. L. Norris McLaren 4,5

13. E.Ocon Alpine 4,5

14. P. Gasly AlphaTauri 4,5

15. A. Albon Williams 1,75

16. G. Zhou Alfa Romeo 850 mila euro

17. M. Schumacher Haas 850 mila euro

18. N. Latifi Williams 850 mila euro

19. Y. Tsunoda AlphaTauri 650 mila euro

Leclerc, Schumacher, Villeneuve: il Grand Slam con la Ferrari è roba da miti

Formula 1 Hakkinen sicuro: "Hamilton sta pensando di cambiare squadra" IERI A 22:45