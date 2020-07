F1 2020: calendario gare, date, circuiti, team e piloti

Calendario, date e orari del mondiale della F1 2020. Tutta la stagione sarà trasmessa in su Sky Sport F1 (canale 207) mentre in chiaro su TV8 ci saranno alcune gare in diretta, le altre in differita. Si parte questo weekend da Spielberg in Austria, per un mondiale al momento con solo gare in Europa.

E' il terzo stop più lungo di sempre per questo sport, ben 217 giorni tra l'ultima gara dello scorso anno e la prima di questo 2020. Oltre 3 mesi dall'ultima volta che le Formula 1 sono scese in pista ufficialmente, nei test di Barcellona. E' successo veramente di tutto in questo inverno/primavera, difficile se non impossibile riassumere tutto. Comunque solo una cosa conta: tra le immense difficoltà finalmente nel weekend parte il mondiale di Formula 1. Un anno importante, perché si festeggiano i 70 anni della categoria regina del Motorsport. Non inizia certo con i migliori auspici la stagione, ma si cercherà di portarla a casa al meglio.

Si parte in Austria, naturalmente a porte chiuse

Toyoharu Tanabe, Max Verstappen, Charles Leclerc and Valtteri Bottas podium in F1 Grand Prix of Austria Credit Foto Getty Images

Doveva iniziare a Melbourne il mondiale, riparte 110 giorni dopo a Spielberg, per un back-to-back atipico. Si perché questo weekend si correrà il Gran Premio d'Austria, settimana prossima sempre sulla stessa pista si correrà il Gran Premio di Stiria, che prende il nome dalla regione austriaca dove si trova il tracciato. Un piccolo escamotage trovato da Liberty Media, in modo da poter organizzare più Gran Premi possibili, diminuendo spostamenti e cercando di mantenere la sicurezza.

Tutto sarà diverso, nulla sarà più come prima, almeno per ora. Il nuovo corso della Formula 1 post Covid-19, lockdown e pandemia parte al Red Bull Ring. In un paddock senza pubblico, motorhome e con pochissimi giornalisti, la categoria regina dei motori si appresta ad iniziare la stagione seguendo rigidi protocolli di sicurezza. Tamponi per tutti, distanziamento sociale, mascherine e isolamento. Non sarà facile per nessuno, soprattutto per i meccanici che dovranno lavorare a distanza e con mascherine per tutto il tempo. Ma questo è l'unico modo per fare iniziare questa stagione.

Programmazione della gara di Spielberg

Prove Libere 1 F1 Venerdi 3 luglio Ore 11.00 Prove Libere 2 F1 Venerdi 3 luglio Ore 15.00 Prove Libere 3 F1 Sabato 4 luglio Ore 12.00 Qualifiche F1 Sabato 4 luglio Ore 15.00 Gara F1 Domenica 5 luglio Ore 15.10

Programmazione TV8

Differita Qualifiche F1 Sabato 4 luglio Ore 18 Differita Gara F1 Domenica 5 luglio Ore 18

Dopo tante chiacchiere, finalmente si corre

Quest'inverno/primavera è successo veramente di tutto. Prima la diatriba sul DAS Mercedes e il motore Ferrari giudicato regolare, ma che tanti dubbi ha lasciato alla concorrenza. Poi il caso di positività in McLaren, chiusura totale e Gran Premi cancellati. Vettel che lascia la Ferrari, Sainz che arriva, Ricciardo che prende il suo posto. Crisi finanziarie, tagli di stipendi, regole 2021 spostate al 2022. Gare virtuali, polemiche razziste, nuovo calendario, addirittura tre GP in Italia. In queste poche righe abbiamo riassunto i temi fondamentali di questo lunghissimo pre mondiale. Tante polemiche, ora è tempo di far parlare i motori.

Primo atto a Spielberg di quanti?

In Austria si correrà il primo di quanti Gran Premi? Ancora non si sa. Al momento sono state annunciate 8 gare in Europa su sei circuiti diversi, con la doppia corsa sul Red Bull Ring e a Silverstone. Bravi gli organizzatori di Monza che sono riusciti, oltre ad esserci tra questi, anche ad avere un anno in più sul contratto, mantenendo la gara almeno sino al 2024. Ma Liberty Media sta ancora lavorando, sia per avere gare fuori dal vecchio continente, sia per altre gare in Europa. E ci sono notizia bellissime per noi italiani, con il probabilissimo Gran Premio del Mugello la settimana dopo Monza e il possibile Gran Premio di Imola, per una tripletta Italiana che avrebbe del clamoroso.

Calendario confermato al momento

Date GP Località Orari Gara F1 5 luglio Austria Spielberg Ore 15.10 12 luglio Stiria Spielberg Ore 15.10 19 luglio Ungheria Budapest Ore 15.10 2 agosto Gran Bretagna Silverstone Ore 15.10 9 agosto GP 70° Anniversario Silverstone Ore 15.10 16 agosto Spagna Barcellona Ore 15.10 30 agosto Belgio Spa-Francorchamps Ore 15.10 6 settembre Italia Monza Ore 15.10

I favoriti della stagione 2020

Difficile, dopo così tanto tempo di stop, fare previsioni. Per cui ci affidiamo ancora ai test invernali, con la Mercedes sugli scudi, Red Bull seconda forza in campo e poi la Ferrari.Al momento Hamilton e Bottas si presentano in Austria da favoriti assoluti per la gara, con l'inglese chiamato a confermarsi sul trono mondiale. Il #44 ha tutte le carte in regola per portarsi a casa il settimo titolo, eguagliando Sua Maestà Michael Schumacher.

Sebastian Vettel (links) und Charles Leclerc Credit Foto Getty Images

Naturalmente tutti i tifosi vogliono vedere il mondiale tornare in Italia dopo ormai 13 anni di assenza. Una vita. Dopo un finale di 2019 non certo brillante, tra Vettel e Leclerc è tornata la pace. Però Seb arriva in Austria già certo dell'addio a fine stagione, con tutto il muretto box ormai legato al suo compagno di squadra. A Maranello puntano tantissimo sul monegasco, lo dimostra il lungo contratto addirittura sino al 2024. E' naturalmente Charles l'uomo del futuro in Rosso, vedremo come andrà prima di tutto la convivenza con l'ormai scaricato Vettel e poi come sarà questa Ferrari, sicuramente differente da quella dei test.

Max Verstappen (rechts) und Lewis Hamilton Credit Foto Getty Images

Con le rosse in difficoltà e con un Bottas non certo all'altezza del compagno, l'unico a poter fermare il fenomeno di Stevenage è Max Verstappen. Le qualità dell'olandese non si discutono, la stoffa è del campione, bisognerà solo vedere se la vettura sarà all'altezza dell'armata di Stoccarda.

Per quanto riguarda la corsa degli altri al momento c'è tantissimo equlibrio. Force India sembra molto forte, come Alfa Romeo con il nostro Antonio Giovinazzi e McLaren. Meno la Haas, Renault sempre una incognita. Williams più indietro, affetta da tanti problemi economici. La Toro Rosso invece ha cambiato nome, si chiama Alpha Tauri. Appuntamento alle 15.10 di domenica. Finalmente si parte.

Piloti e scuderie F1 2020

PILOTA SCUDERIA Lewis Hamilton Mercedes Valtteri Bottas Mercedes Sebastian Vettel Ferrari Charles Leclerc Ferrari Max Verstappen Red Bull Alexander Albon Red Bull Carlos Sainz McLaren Lando Norris McLaren Daniel Ricciardo Renault Esteban Ocon Renault Daniil Kvyat Alpha Tauri Pierre Gasly Alpha Tauri Sergio Perez Force India Lance Stroll Force India Kimi Raikkonen Alfa Romeo Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Romain Grosjean Haas Kevin Magnussen Haas George Russel Williams Nicholas Latifi Williams

