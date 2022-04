Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz non conquistano solo GP e classifiche dei Mondiali ma fanno riscattare anche nel pubblico quella passione per la Rossa italiana da qualche tempo sopita, o meglio, messa a riposo. Con Imola alle porte, i tifosi Ferrari sono pronti a dare il loro supporto ai due piloti che, vuoi anche per ragioni diverse, non vedono l’ora di correre tra due ali di folla tinta di rosso. Perché così sarà ad Imola.

94 mila biglietti già venduti: domenica, il sold out è a un passo

Venduti già 94 mila biglietti a due settimane dall’evento e ciò fa presagire che per quel weekend - si corre domenica 24 aprile - ci sia il completo sold out. Cresce l’entusiasmo e così come la domanda di biglietti in un weekend che si allunga dal venerdì, con le prove fino appunto alla gara di domenica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per la domenica ci sono ancora disponibili dei biglietti per la Circolare, ossia tagliandi validi solo per l’ingresso, senza possibilità di sedersi (no, neanche in terra o sul prato) ma che permettono di fermarsi in diversi punti sul tracciato. Qualche disponibilità in più nei giorni di qualifica.

E non c’è da stupirsi di tutta questa richiesta, perché dopo due anni di corse senza spettatori, Imola cade proprio nel momento perfetto: 100% di “capienza” nella stagione in cui la Ferrari sta facendo faville. E se ad Imola Leclerc e Sainz non vorranno deludere, il pubblico rosso Ferrari sta già preparando l’accoglienza.

