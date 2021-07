La McLaren con cui Lewis Hamilton vinse il GP di Turchia 2010 è stata venduta all’asta a un prezzo davvero da record. La MP4-24A-01, con il numero 2 sul musetto anteriore, è stata battuta al prezzo record di 4.836.000 di sterline, ovvero 5,64 milioni di euro. a un prezzo davvero da record. La MP4-24A-01, con il numero 2 sul musetto anteriore, è stata battuta al

L’asta è stata storica. Per gli interessati c’è stato un saggio delle prestazioni della McLaren con una dimostrazione in pista dopo la Sprint Race a Silverstone, svoltasi sabato 17 luglio. La monoposto è tornata a ruggire di fronte a 140 mila spettatori (tra cui i potenziali acquirenti). Un evento mai verificatosi prima. Hamilton lasciò la McLaren nel 2012, per poi accasarsi alla Mercedes con cui ha conquistato sei dei suoi sette titoli iridati.

