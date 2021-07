Lewis Hamilton (Mercedes) 1° classificato: voto 7,5 - A Silverstone, sulla pista di casa e con un corposo aggiornamento aerodinamico chiesto a gran voce, serviva un Hamilton nuovamente 'duro' dopo le plurime rese alla superiorità Red Bull. Lewis sapeva di dovere attaccare subito e l'ha fatto con tutta la cattiveria necessaria, così come ha poi impresso il proprio ritmo alla gara per neutralizzare i 10" di penalizzazione e andare a riprendere Leclerc. Ne esce vincitore e riagganciato a un Mondiale che sembrava volare via, - A Silverstone, sulla pista di casa e con un corposo aggiornamento aerodinamico chiesto a gran voce, serviva un Hamilton nuovamente 'duro' dopo le plurime rese alla superiorità Red Bull. Lewis sapeva di dovere attaccare subito e l'ha fatto con tutta la cattiveria necessaria, così come ha poi impresso il proprio ritmo alla gara per neutralizzare i 10" di penalizzazione e andare a riprendere Leclerc. Ne esce vincitore e riagganciato a un Mondiale che sembrava volare via, ma indipendentemente dalle responsabilità dell'incidente (che sono maggiormente sue, nell'ambito comunque di un normale contatto di gara) ha avuto una buona dose di fortuna nel non riportare danni alla macchina. Back to life.

Hamilton festeggia insieme al muretto box il trionfo al fotofinish di Silverstone Credit Foto Getty Images

Charles Leclerc (Ferrari) 2° classificato: voto 9 - Non solo era impossibile chiedergli di più, ma sembra aver tirato fuori dalla SF21 più di quanto questa potesse offrire. Ottimo 4° in qualifica, velocissimo e nuovamente 4° nella qualifica sprint, incredulo leader dopo il botto Verstappen-Hamilton, e da quel momento determinato a tenersi la testa della gara fino alla fine, con un ritmo impetuoso su gomme gialle ed una magistrale gestione dei due stint. Purtroppo su gomme bianche la pacchia finisce, la Mercedes torna più veloce e Hamilton va a riprenderlo proprio negli ultimi chilometri, quando assaporava la clamorosa vittoria. Non esagera nella difesa su Lewis alla stessa Copse teatro del primo incidente, così come l'inglese frena leggermente prima rispetto a quanto fatto con Verstappen. La Ferrari rialza finalmente la testa, e la scopre arruffata come i capelli del monegasco.

GP Gran Bretagna L'incidente di Verstappen con Hamilton al 2° giro: guarda il video UN' ORA FA

Daniel Ricciardo (McLaren) 5° classificato : voto 6 - I bagliori sono sempre del compagno Norris (voto 7), ma dopo il disastro austriaco gli serviva come il pane un risultato, ed il piazzamento immediatamente alle spalle di Lando (per quanto dovuto anche al problema ai box per Sainz) è un toccasana.

Carlos Sainz (Ferrari) 6° classificato: voto 6 - Anch'egli molto veloce sul passo gara, a pista libera con ritmo paragonabile a quello di Leclerc. Ma frustrato nella rimonta da un inconveniente al pit stop che gli fa perdere la posizione guadagnata su Ricciardo. Nelle due partenze ha recuperato parecchie posizioni, ma il 9° tempo di venerdì - che lo ha anche condizionato nella qualifica sprint - ha pesato su un week end che poteva essere più ricco per il Cavallino.

Fernando Alonso (Alpine) 7° classificato: voto 7 - Il più lo aveva fatto nella qualifica sprint, con una clamorosa combinazione partenza-primo giro che lo aveva proiettato dal 13° al 5° posto, per poi chiudere appena dietro i primi sei. Bottino conservato con una gara ineccepibile, in cui ha anche avuto la meglio su Vettel.

Grande weekend per Fernando Alonso a Silverstone Credit Foto Getty Images

George Russell (Williams) 12° classificato: voto 5,5 - Venerdì era stato eccezionalmente veloce prendendo parte al british party di Hamilton e Norris, poi ha finito per sprecare tutto. Partenza così così in qualifica sprint e contatto (per sua colpa) con Sainz, partenza altrettanto balbettante in gara e piazzamento finale lontano dai punti. Incompiuto, per quanto vada tenuto nel debito conto il rendimento dell'altra Williams di Latifi.

Sebastian Vettel (Aston Martin) non classificato: voto 5 - Aveva fatto bene sia venerdì che sabato, ma l'errore alla ripartenza del Gp - un sovrasterzo nel misto lento più da rookie che da campione del Mondo - gli compromette l'intero week end. Passaggio a vuoto.

Max Verstappen (Red Bull) non classificato: voto 7 - In un week end in cui la Mercedes ha trovato velocità con l'aggiornamento aerodinamico, era comunque riuscito a prendersi la pole nella qualifica sprint. Cattivo il giusto nel difendersi da Hamilton, paga un incidente di cui non ha colpa. Gli si può imputare di essersi difeso a oltranza quando avrebbe potuto essere meno duro e - in ottica Mondiale - gestire la gara anche dal secondo posto. Ma le corse sono altro, e meno male.

Team Ferrari: voto 7 - Dato a Leclerc ciò che è di Leclerc, a Silverstone si è vista una rossa in forma come solo a Monaco si era vista, sebbene il tracciato inglese sia parecchio meno funzionale alla SF21 rispetto al Principato. Sviluppo non ce ne sarà più molto, ma la botta prestazionale inflitta all'avversario diretto - la McLaren - racconta di una squadra evidentemente in grado di lavorare bene sulla macchina. Con la prospettiva del prossimo Gp in Ungheria, pista lenta e tortuosa dove la rossa può sperare di puntare al bottino pieno.

Una Red Bull sfreccia per le vie di Palermo

GP Gran Bretagna Leclerc: "Ho dato il 200% e non è bastato, ma la strada è giusta" 2 ORE FA