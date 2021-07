Il GP di Gran Bretagna non sembra terminare più. Dal podio trionfale di Lewis Hamilton - che ha vinto in rimonta una gara inflazionata di polemiche - siamo subito traslati sul mondo dei social. Lì la gara è continuata per ore, raggiungendo picchi di barbarie e rivelando la sua dimensione più malata.

Il problema non è stato il tweet di Max Verstappen , che colmo di risentimento ha dato alito a un legittimo sfogo agonistico contro la direzione della gara e l'atteggiamento del team Mercedes; il problema è stata l'orda di messaggi razzisti che hanno investito i profili social del campione britannico subito dopo.

Subito dopo la gara, Hamilton ha cercato di domare un incendio incontrollabile con un messaggio di distensione: "Oggi è un promemoria dei pericoli di questo sport. Faccio i miei migliori auguri a Max che è un avversario incredibile. Sono felice di sentire che sta bene. Correrò sempre forte ma sempre lealmente. La mia squadra ha mostrato grinta e perseveranza là fuori. È un sogno vincere davanti al mio pubblico".

Evidentemente questo tentativo di mediazione non è bastato. Stamane, un comunicato congiunto tra Formula 1, FIA e Team Mercedes ha dovuto condannare la violenza palesatasi sui social nelle ultime ore.

Il comunicato congiunto

"Durante e dopo il Gran Premio di Gran Bretagna di ieri, Lewis Hamilton è stato soggetto a molteplici casi di abusi razzisti sui social media a seguito di una collisione in gara. Formula 1, FIA e Mercedes-AMG Petronas F1 Team condannano questo comportamento con la massima fermezza. Queste persone non hanno posto nel nostro sport e chiediamo che gli autori siano ritenuti responsabili delle loro azioni. La Formula 1, la FIA, i piloti e le squadre stanno lavorando per costruire uno sport più diversificato e inclusivo, e tali casi inaccettabili di abuso online devono essere evidenziati ed eliminati".

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

