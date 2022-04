nel corso del Q2 delle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2022 che va in scena sul circuito di Imola. Lo spagnolo ha impostato in maniera non precisa la prima parte della curva Rivazza (andando violentemente sul cordolo bagnato), poi è andato leggermente su uno spazio di pista ancora umido e la macchina si è girata. La Ferrari ed è finita nella ghiaia, andando contro il muretto con la fiancata sinistra. Il danno è abbastanza serio, i meccanici del Cavallino Rampante saranno chiamati a un po’ di ore di lavoro per risolvere il problema e rimettere in sesto la monoposto.