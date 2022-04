Dopo i primi tre GP andati in scena nei continenti asiatici e in Australia, la Formula 1 sbarca in Europa per la prima gara nel Vecchio Continente, in uno dei tracciati più iconici ed amati da tutti i piloti: l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola . Gara sentitissima soprattutto per la Ferrari, che con i brillanti risultati ottenuti nei primi tre appuntamenti da Charles Leclerc e Carlos Sainz (fresco di rinnovo fino al 2024) ha riacceso la passione del pubblico italiano, che ha preso d’assalto i botteghini e per l’intera tre giorni prenderà d’assalto le tribune del tracciato romagnolo, sperando di potersi godere una gara spettacolare delle Rosse di Maranello.