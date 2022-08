Un epilogo inevitabile. Dopo 15 stagioni in F1, siamo giunti all’ultimo atto per il tedesco Sebastian Vettel. Il quattro volte iridato, il 28 luglio, aveva . Dopo, siamo giunti all’ultimo atto per il tedescoIl quattro volte iridato, il 28 luglio, aveva annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica al termine del campionato 2022 e un velo di tristezza c’è.

Il teutonico, attualmente impegnato con il Team Aston Martin, ha preso questa decisione, traendo un po’ tutte le conclusioni rispetto alle proprie prospettive e competitività: “Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche in F1 negli ultimi quindici anni. Negli ultimi due sono stato un pilota della Aston Martin e, sebbene i nostri risultati non siano stati così buoni come speravamo, è chiaro che è stato fatto tutto il possibile per allestire un team in grado di correre ai massimi livelli nei prossimi anni. Spero che il lavoro che ho fatto sia utile per la crescita di una squadra che vincerà in futuro e ora darò il massimo nelle ultime dieci gare“, le parole di Vettel.

Seb aveva aggiunto: “La decisione di ritirarmi è stata difficile, a fine anno voglio prendermi un po’ più di tempo per riflettere su cosa farò, ma è chiaro che vorrò passare più tempo possibile con la mia famiglia. Ringrazio tutti i tifosi, senza i quali la F1 non potrebbe esistere“. E dunque al teutonico saranno legati sempre i quattro Mondiali consecutivi (2010, 2011, 2012, 2013) con Red Bull, prima di trasferirsi in Ferrari nel 2015 e accarezzando l’idea del Mondiale, senza però centrare mai l’obiettivo. Nel 2020 il trasferimento all’Aston Martin, con miglior risultato il secondo posto del GP di Baku dell’anno passato. Una carriera condita da 53 GP vinti, 122 podi e 57 pole-position.

A questo proposito a dire la sua, intervistato dalla Bild, è stato il CEO di F1, Stefano Domenicali:

Abbiamo parlato della sua decisione e del suo futuro. Sebastian sarà sempre associato alla F1 e, ovviamente, vogliamo che quel legame continui. Se sarà interessato a far parte del nostro sistema, ovviamente gli darei il benvenuto. Ma sappiamo già che, dopo la stagione, vorrà trascorrere del tempo con la sua famiglia.

Vedremo dunque se Seb vorrà dedicarsi esclusivamente alla sua vita privata, in un ambito diverso, o se metterà al servizio del Circus la propria esperienza.

