Giorno di prove libere a Monza (Italia), sede dell’ottavo round del Mondiale 2020 di F1. Come da pronostico, le Mercedes stanno dimostrando tutte le loro qualità e la loro supremazia in pista è chiara. Non lo è del tutto ciò che riguarda Toto Wolff. Il Team Principal delle Frecce Nere ancora non ha rinnovato il contratto con la Stella a tre punte e per questo sono tante le voci di un Wolff lontano da Brackley e intenzionato ad accettare una nuova sfida. In Germania, nel caso specifico, si è fatto il nome di Ferrari.