Il quattro volte campione del mondo, in una lunga intervista a ‘ RACER ’, ha ripercorso il momento della rottura con la Rossa, avvenuto di fatto dopo un contatto telefonico con il team principal Mattia Binotto . Vettel ha affermato: “Non ho bisogno di capire la decisione della Ferrari. A me non cambia nulla e lo accetto completamente. Quando Mattia me lo ha detto al telefono è stato chiaro. Non ho cercato di convincerlo del contrario. Penso che se una porta si chiude, un’altra si aprirà”.

L’ex team-mate del monegasco Charles Leclerc è fiducioso per il prossimo anno, convinto che non ci saranno problemi nell’adattarsi a questa nuova realtà: “Non credo che ci sarà un grosso cambiamento. Ritengo che gestire in autonomia tutte le fasi contrattuali mi abbia aiutato. Ho delle persone che mi sono vicine e mi stanno aiutando, ma penso di non essere mai stato coccolato. Posso condurre la mia vita, so cosa cercare e non ho bisogno che le persone mi tengano la mano. Non dovrei avere problemi nel passaggio in Aston Martin”.