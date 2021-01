La F1 modifica il calendario 2021 in seguito all’emergenza sanitaria. Dopo moltissime indiscrezioni arriva l’ufficialità dello slittamento a novembre della tappa australiana di Melbourne, originariamente prevista a marzo come tradizionale opening round. Il Mondiale scatterà il 28 marzo dal Bahrain prima di spostarsi nel Bel Paese per la seconda edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna.