Patrick Tambay, ex pilota di Ferrari e altre scuderie a cavallo fra gli anni ’70 ed ‘80. A darne la notizia è stata la famiglia del pilota transalpino che soffriva da molti anni del Morbo di Parkinson. Nato a Parigi nel 1949, Tambay esordì in F1 nel 1977 con la Ensign Ford e il team Theodore prima di passare alla McLaren nel 1978 e in seguito alla Ferrari nel 1982, dove prese il La F1 piange la scomparsa di, ex pilota di Ferrari e altre scuderie a cavallo fra gli anni ’70 ed ‘80. A darne la notizia è stata la famiglia del pilota transalpino che soffriva da molti anni del Morbo di Parkinson. Nato a Parigi nel 1949, Tambay esordì in F1 nel 1977 con la Ensign Ford e il team Theodore prima di passare alla McLaren nel 1978 e in seguito alla Ferrari nel 1982, dove prese il posto del mito Gilles Villeneuve , deceduto nel tragico incidente di Zolder, l’8 maggio 1982. Proprio con la scuderia del Cavallino Rampante ottenne i migliori risultati, cogliendo il primo podio (3° posto) in Gran Bretagna e la prima vittoria sempre nel medesimo anno ad Hockenheim – nel weekend in cui anche il compagno di squadra Didier Pironi ebbe un grave incidente – che risollevò il morale alla Ferrari e dedicò proprio alla memoria del compianto Gilles.

Ad

L’anno seguente sempre con il team di Maranello riuscì a cogliere il secondo successo a Imola, chiudendo al 4° posto in campionato, il miglior piazzamento in classifica in 9 annate trascorse in F1. Alla fine di quella stagione lasciò la Ferrari e firmò per la Renault, squadra con cui non vinse gare nelle due stagioni successive, non riuscendo più a salire sul gradino più alto del podio ma dovendosi accontentare solo di una pole position. Chiuse la sua carriera in F1 nel 1986 con la Lola, ma non mollò la velocità partecipando a quattro edizioni della 24 Ore di Le Mans (ottenendo come miglior risultato un 4° posto al volante di una Jaguar nel 1989) e qualche partecipazione alla Parigi Dakar, dove conquistò terzi posti nel 1988 e nel 1989.

Formula 1 Ross Brawn si ritira: "Felice del futuro di questo sport" 28/11/2022 ALLE 18:18

Villeneuve vs Pironi, numeri e curiosità: il GP di Imola in 150"

GP Cina Mondiale 2023, salta il GP di Cina: cancellato per Covid 02/12/2022 ALLE 11:49