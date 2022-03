Wolff è soddisfatto per quanto fatto vedere dalla sua Mercedes e spiega le nuove modifiche rispetto a Barcellona. O, per meglio dire, afferma che di vere modifiche non ce ne sono se non per i Arrivano le dichiarazioni di piloti e Team Principal dopo la prima giornata di test in Bahrain.è soddisfatto per quanto fatto vedere dalla suae spiega le nuove modifiche rispetto a Barcellona. O, per meglio dire, afferma che di verese non per i sidepod esterni alla monoposto . E, per il Team Principal della casa tedesca, non c'è nulla di "illegale”, come l'hanno definito in molti, anche se Binotto è stato più cauto , rispetto al regolamento FIA.

Le modifiche rispetto a Barcellona

Non è una versione B quella di oggi. È la stessa macchina che avevamo a Barcellona, l’unica differenza riguarda i sidepod all’esterno. All’interno invece è assolutamente uguale il design e l’architettura. Quando c’è un cambio nel regolamento è importante essere in contatto con la FIA per essere sicuri e al momento dovremmo essere a posto

Come si guida la monoposto

La nuova macchina si guida in un modo diverso è un po’ più ‘piccante’ e aggressiva. Questa è la sensazione dei piloti. Chi è più facilitato tra Lewis e George? Entrambi gli approcci sono interessanti, perché per uno è più un gioco capire la macchina mentre per Lewis prevale l’esperienza. E questo può essere un bene per lo sviluppo della macchina. Russell? Lo abbiamo preso perché crediamo in lui, è con noi da molti anni ed è libero di andare molto forte

Non siamo più veloci di 1'' rispetto agli altri

Sarò più calmo, lo scorso anno ci sono state tante emozioni non sane. Ci sono polemiche sulle novità come con il DAS di due anni fa, ma questo è normale. Al simulatore più veloci di un secondo rispetto agli altri? No, non so da dove sia uscito questo numero… Ora dobbiamo solo capire gli sviluppi fatti, ma sulla velocità è tutto molto più complesso

Sulla Ferrari

Mi piace il concept della nuova Ferrari, che è totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo visto in passato. Due anni fa gli ingegneri pensavano che tutte le macchine sarebbero state uguali, invece sono tutte diverse l’una dall’altra e questo mi piace

Le rivali del campionato

Abbiamo visto una Ferrari forte a Barcellona e non lo dico solo per parlarne bene. Anche Red Bull e McLaren sembrano competitive in base ai dati. Lo sviluppo sarà però fondamentale. Il rapporto con Horner? È importante che non sia un affare solo tra due uomini o due team. Importante che ci siano personalità diverse. Come in un film, servono più protagonisti

