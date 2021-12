369,5 a 369,5 punti dopo 21 gari memorabili, il titolo iridato è ancora in bilico e solo nell’ultimo atto ad Abu Dhabi, fra sette giorni, si capirà chi fra Max Verstappen e Lewis Hamilton la spunterà e si laureerà campione del mondo di Formula 1 2021. Un vero e proprio scontro diretto, un meraviglioso Superbowl o un match di boxe fra due pesi massimi quello che vedremo il prossimo weekend al Yas Marina Circuit.

Per arrivare a questa situazione di totale parità, Hamilton ha dovuto non solo vincere il terzo gran premio consecutivo ma anche far registrare il giro veloce con Max secondo e che può vantare ‘il virtuale vantaggio’ di aver totalizzato fino ad oggi una vittoria rispetto all’arcirivale della Mercedes. Se Hamilton e Verstappen fra sette giorni uscissero da Abu Dhabi con lo stesso numero di punti, a mettersi la corona sarà dunque l'olandese. Il caso più emblematico avverrebbe con il nono posto di Hamilton e il decimo di Verstappen, con quest’ultimo autore del giro veloce. In questo caso conquisterebbero entrambi 2 punti e Verstappen sarebbe campione sempre per il numero di vittorie complessivo. Per Lewis per aggiudicarsi l’ottavo titolo iridato della carriera e scavalcare il mito Schumacher dovrà totalizzare un punto in più rispetto a Max.