Per 57 tornate perè stata la gara perfetta ma è bastato un singolo giro e un restart a tramutarla nella più grande beffa della sua carriera perché è bastato un singolo giro a Verstappen per sverniciarlo con un set di gomme rosse e prendersi il primo titolo mondiale a 24 anni . Re Lewis abdica nel modo più incredibile e sofferto ma nel parco chiuso, nasconde per un attimo, il dolore per fare i complimenti al nuovo campione del mondo, che gli ha reso la vita durissima e alla fine l’ha spuntata nel modo più incredibile in un GP che è già leggenda.