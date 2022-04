F1 . È infatti cominciato il weekend del GP d’Australia, terzo atto del Mondiale 2022. Nella prima sessione di prove libere i piloti hanno quindi potuto scoprire il nuovo layout dell’Albert Park, reso più rapido dalle modifiche apportate al tracciato (in particolare la chicane Clark è stata tramutata in un velocissimo destra-sinistra). Nell’odierna mattinata italiana la è ufficialmente tornata a girare a Melbourne . È infatti cominciato il weekend del, terzo atto del Mondiale 2022. Nelladi prove libere i piloti hanno quindi potuto scoprire ildell’Albert Park, reso più rapido dalle modifiche apportate al tracciato (in particolare la chicane Clark è stata tramutata in un velocissimo destra-sinistra).

Interessante notare la differente impostazione del lavoro da parte di Ferrari e Red Bull. La Scuderia di Maranello inizia scendendo in pista con gomme dure, mentre il team di Milton Keynes parte con le morbide. Non sorprende che Max Verstappen si installi subito in testa alla classifica, mentre con tre gradini di mescola differenti Charles Leclerc paghi nove decimi. Non bisogna dimenticare come qui il compound più soffice sia il C5, quello medio il C3 e il più resistente il C2. Successivamente Carlos Sainz sembra cimentarsi in una sorta di time attack proprio con le hard, spingendosi a tre decimi dall’olandese.

Nella seconda mezz’ora anche le Ferrari montano le soft. Le prestazioni delle Rosse migliorano e Sainz arriva ad abbattere il muro 1’20”, rifilando mezzo secondo al compagno di squadra e otto decimi a Verstappen! Segnali di vita da parte delle McLaren, con Lando Norris quinto e Daniel Ricciardo ottavo. Le due vetture di Woking sono intercalate dall’Alpine di Esteban Ocon e dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Quest’ultimo ha lasciato sul piatto 1”2 rispetto a Sainz, ma “solo” quattro decimi a Verstappen.

F1 GP AUSTRALIA – CLASSIFICA FP1

1 Carlos SAINZ Ferrari 1:19.806 6

2 Charles LECLERC Ferrari +0.571 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.593 5

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.820 4

5 Lando NORRIS McLaren +1.072 3

6 Esteban OCON Alpine +1.198 4

7 Lewis HAMILTON Mercedes +1.221 3

8 Daniel RICCIARDO McLaren +1.349 3

9 Fernando ALONSO Alpine +1.423 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.441 5

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.483 3

12 George RUSSELL Mercedes +1.651 4

13 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.855 3

14 Pierre GASLY AlphaTauri +1.895 4

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +2.015 6

16 Lance STROLL Aston Martin +2.063 4

17 Alexander ALBON Williams +2.948 4

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +3.380 3

19 Nicholas LATIFI Williams +4.118 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +4.543 4

