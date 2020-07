I piloti della Ferrari, Leclerc e Vettel, hanno parlato prima del weekend che riapre la stagione di Formula 1 dalla sala stampa del GP D'Austria

Charles Leclerc

"È fantastico tornare, nel frattempo sono stato impegnato a livello virtuale, però tornare a gareggiare per davvero è una sensazione fantastica. È sicuramente un po’ diverso senza avere tifosi e con queste nuove procedure di sicurezza nel paddock, però sono felicissimo di tornare in macchina domani".

SUL MOMENTO DELLA FERRARI

"Dopo i test abbiamo capito di non essere al livello a cui avremmo voluto trovarci, soprattutto per quanto riguarda il passo in qualifica. Poi c’è stato il lockdown e una volta riaperto lo stabilimento ci siamo messi ad analizzare tutti i dati a disposizione in tempi ristretti. Abbiamo fatto un passo indietro per analizzare il problema iniziale, per capire la fonte di tutte le nostre difficoltà. Quindi abbiamo cercato una strada differente per Budapest, dove avremo una macchina molto diverso. Purtroppo il tempo non è stato sufficiente per portare gli aggiornamenti già qui in Austria".

SULLA STAGIONE

"Penso che sarà una stagione molto impegnativa per noi, non sarà semplice. Abbiamo ancora tanti punti interrogativi e siamo sicuri al 99% che faticheremo di più rispetto allo scorso anno".

SULLA SQUADRA

"Non penso che cambierà rispetto allo scorso anno, quando abbiamo lottato. Però a volte dovremo cercare di giocare di squadra, guidare e lavorare come una squadra, perché questo potrà portarci benefici anche come piloti".

Sebastian Vettel e Charles Leclerc - Ferrari Credit Foto Getty Images

SU VETTEL

"Mi mancheranno la sua velocità e la sua esperienza. Ho imparato tantissimo da Seb come compagno di squadra e continuerò a imparare da lui sino a fine stagione. Mi mancherà come pilota e come persona, perché mi è piaciuto tanto condividere il tempo con lui. In pista abbiamo avuto diverse battaglie e a volte non sono finite come avremmo voluto, però c’è sempre stato rispetto reciproco fuori dalla pista e questo è stato molto positivo. Soprattutto, è il modo in cui lui lavora per il team che mi mancherà".

Sebastian Vettel

SULLA RIPRESA DELLA STAGIONE

"E’ passato tanto tempo, tempo che è rallentato dopo l’Australia ed è bello tornare. Abbiamo avuto un assaggio al Mugello con la vecchia macchina ma è bellissimo essere qui e ci siamo finalmente. Dopo Barcellona era chiaro che non eravamo dove volevamo. E così vale per questo weekend. Gli ultimi due mesi sono stati sconvolgenti ma in fabbrica tutti stanno lavorando duramente e gli aggiornamenti arriveranno in Ungheria. Per ora non sappiamo se ci saranno più di 8 gare, ma cercheremo di fare del nostro meglio".

SUL DUALISMO CON LECLERC

"Io ho sempre cercato d’integrarmi al meglio nel team. Si vuole sempre cercare di avere successo in pista, ma alla fine si lavora anche per una squadra. Ma di sicuro se la situazione si dovesse presentare, al di là del fatto che lascerò il team, si lavorerà per la scuderia. Ma abbiamo lottato in passato e lo faremo ancora. Aiuterò Leclerc se sarà sensato, ma non regalerò nulla".

