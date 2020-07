Il GP d'Austria in Diretta tv e Live-Streaming è in programma domenica 5 luglio alle 15.10 e verrà trasmesso da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre), Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e in differita su TV8 alle ore 18.

Finalmente si riparte! Dopo sette mesi di stop, pandemia e lockdown, tra i monti della Stiria comincia il mondiale di Formula 1. Il Red Bull Ring sarà teatro dei primi due appuntamenti di un mondiale che si preannuncia comunque abbastanza lungo, ma soprattutto tirato, date le numerosissime gare in pochi weekend. I piloti e le squadre, rigorosamente senza motorhome, hanno già iniziato a girare nel paddock semideserto. Da venerdi mattina via alle FP1. Di seguito gli orari del weekend.

Programma GP d'Austria

Venerdì 3 luglio

Prove libere 1 ore 11

Prove libere 2 ore 15

Sabato 4 luglio

Prove libere 3 ore 12

Qualifiche ore 15 | SEGUI LE QUALIFICHE MINUTO PER MINUTO

Domenica 5 luglio

GP d'Austria in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP d'Austria sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.

GP d'Austria in Live-Streaming

Il GP d'Austria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

