Wolff contro Binotto: "Non posso più ascoltarlo, una Ferrari competitiva ci farebbe piacere"

La Ferrari ha iniziato in maniera molto negativa questa stagione 2020, per quanto si è visto fino ad ora nel primo weekend del Mondiale di F1 in Austria. Sul tracciato di Spielberg, infatti, le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel non sono andate oltre la settima e l’undicesima posizione e, in particolare, colpisce come e quanto la monoposto 2020 abbia perso nel confronto con quella dell’anno scorso, pensando che su questa pista Leclerc otteneva la pole con un crono di 9 decimi migliore di quello ottenuto ieri.

Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari, ha parlato di problemi concettuali dal punto di vista aerodinamico e per questo i primi sviluppi della monoposto saranno previsti nel terzo round in Ungheria tra due settimane. Stuzzicato dal sito The Race, ha detto la propria anche Toto Wolff (Team Principal della Mercedes). Dalle parole del manager austriaco, si può comprendere come la contrarietà per l’accordo “segreto” tra FIA e Ferrari relativamente al motore 2019 ci sia ancora:

Non voglio commentare perché penso sia sia detto già abbastanza. Il problema è di come vengono gestite le cose. Oggi non hanno sfoderato grandi prestazioni, ma noi vogliamo siano competitivi. Niente potrebbe rendermi più contento che avere un tre o quattro scuderie in grado di dare del filo da torcere alla Mercedes.

Il Team Principal della Stella a tre punte riserva poi parole molto dure nei confronti del citato Binotto:

Vorrei consolare tutti quelli della Ferrari, è una scuderia fantastica con persone fantastiche. Non avrei, però, motivo di rallegrare Mattia. Non è stato l’intero team a sminuire la Rossa, non posso ascoltare ciò. A sminuirla è stata Binotto

