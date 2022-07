Non si ferma la Formula 1. Dopo il meraviglioso Gran Premio di Silverstone, che ha visto primeggiare per la prima volta in carriera Carlos Sainz , si torna in centro Europa per il Gran Premio d'Austria a casa della Red Bull. A Spielberg andrà in scena l'11 atto di questa stagione, che vede Max Verstappen continuare a primeggiare nella generale. L'olandese però in Inghilterrà è incappato in una gara sfortunata e in Austria vorrà rifarsi, anche perché sui saliscendi stiriani la vettura si adatta alla perfezione. Ma ancora più importante della Red Bull sarà vedere come reagirà la Ferrari dopo lo strano weekend inglese : la rossa è tornata a vincere, ma impazzano ancora una volta le polemiche per la pessima gestione della strategia su Leclerc nel finale di corsa. Il monegasco ha perso una vittoria abbastanza certa per colpa del muretto ed è già la seconda volta in stagione che questo accade, dopo Montecarlo. Altro tema del fine settimana sarà vedere la seconda sprint race della stagione. Per cui qualifica il venerdì ore 17, sprint race sabato e gara normale domenica. Dirette su Sky, differite su TV8. Eurosport vi proporrà la diretta scritta di qualifiche e gare.