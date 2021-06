Max Verstappen, che Brutto, bruttissimo pomeriggio per, che al GP dell’Azerbaigian stava già assaporando la vittoria, ma a 5 giri dal termine ecco il fattaccio: il pilota olandese viene tradito dalla gomma posteriore sinistra e perde il controllo della sua Red Bull, andando a sbattere contro il muro mentre andava a tutta velocità.

Il pilota a quel punto prima si lascia andare a una lunga serie di improperi nei confronti della sua vettura e poi, dopo essere sceso e di fatto dopo aver detto "addio" alla gara, assesta anche un calcio alla gomma che l'ha tradito.

Niente di male per Verstappen, ma uno "zero" che fa male a questo punto della stagione. La gara viene poi interrotta per permettere agli addetti ai lavori di pulire la pista.

