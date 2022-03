Sebastian Vettel è risultato positivo al Covid e non potrà correre il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale della Formula 1. Ad annunciarlo è stata la Aston Martin, che ha comunicato anche la presenza in pista di Nico Hulkenberg al posto dell'ex Ferrari, già a partire dalla prima sessione di prove libere in programma venerdì.

Il sostituto

L'ultima apparizione di Hulkenberg, 34enne tedesco, era stata sempre con lo stesso team, che ancora si chiamava Racing Point, in sostituzione di Lance Stroll nel GP dell'Eifel al Nurburgring. Ha anche guidato in sostituzione di Sergio Perez in due gare. In entrambe le occasioni si era trattato di una sostituzione per positività. Hulkenberg ha un curriculum di 179 gare per Williams, Sauber e Racing Point. Nessun podio.

