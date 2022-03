hanno regalato uno spettacolo semplicemente sensazionale nel corso del GP del Bahrain , prima tappa del Mondiale F1 2022 andata in scena sul tracciato di Sakhir. Alla fine della giornata però i due si sono ritrovati con animi decisamente opposti: Leclerc, ha dimenticato due anni frustranti, andandosi a prendere una meritata vittoria che corona un weekend perfetto che lo ha visto scattare in pole , dominare dal primo all’ultimo km e addirittura prendersi anche il punto addizionale riservato al pilota che sfodera il miglior tempo di gara della giornata. Verstappen invece dopo aver sognato addirittura il colpaccio, dopo il sopraggiungere della Safety Car a sette giri dalla fine, ha dovuto registrare un impronosticabile ritiro, per un problema di affidabilità alla power unit e che ha finito per tradire anche il compagno di squadra Sergio Perez.

Negli occhi degli appassionati però – al netto delle questioni di classifica – resta il duello epico a suon di sorpassi e controsorpassi fra il 17° e il 18° giro.

Dopo la prima sosta ai box, il pilota della Ferrari si è confermato in testa alla gara, ma l’alfiere della Red Bull era subito in scia. L’olandese ha tentato il sorpasso, ma il monegasco ha restituito il favore subito dopo riprendendosi la leadership. Nel giro successivo il campione del mondo in carica, sfruttando il DRS, ha provato la staccata lunghissima, regolata con arguzia da Leclerc che con una difesa da manuale ha rintuzzato l’attacco ed allungato in maniera decisiva. Un duello rusticano per cuori forti che rappresenta anche il miglior spot per la nuova F1 rigenerata dal nuovo regolamento