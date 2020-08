È un Mattia Binotto tutt'altro che soddisfatto quello che commenta la prestazione da dimenticare delle due SF1000 nelle qualifiche del GP di Belgio a Spa-Francorchamps. Il team principal della Ferrari, che partirà dalla 13esima e 14esima posizione in gara, non si nasconde:

"Ieri nelle libere non siamo riusciti a far funzionare le gomme e i piloti non sentivano fiducia. Abbiamo provato a cambiare i set-up e non siamo arrivati dove volevamo. C'è qualcosa che ci sfugge, spero i nostri meccanici possano capire".

"Avevamo fatto una scelta di carico aerodinamico in vista della gara. Siamo arrivati a 2 decimi da arrivare in Q3. La situazione è migliorata, ma non abbastanza per stare davanti a chi oggi è il nostro diretto rivale. Dispiace per i tifosi, dobbiamo capire cosa è successo in questo weekend. La situazione di ieri ha compresso la gestione della giornata di oggi".

"Serve pazienza, stiamo costruendo per il futuro e siamo proiettati al 2021. Vogliamo fare meglio di questa stagione, gare come oggi non aiutano e speriamo di fare bene in Italia" ha aggiunto. Poi la speranza: "Domani non molleremo di un millimetro, i punti si assegneranno domani. Più giriamo e più i piloti prendono fiducia, in gara abbiamo un ritmo migliore rispetto alla qualifica. Domani combatteremo con chi ci sta davanti, se troveremo il giusto bilanciamento la gara è ancora tutta da scrivere".

