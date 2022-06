non vi erano speranze per Charles Leclerc di poter portare a cinque la striscia consecutiva di partenze dalla prima casella - Carlos Sainz. Invece il 27enne iberico parte ancora una volta in seconda fila, Qualifiche del GP Canada di Formula 1 con l'amaro in bocca per la Ferrari. Se da una parte è vero chedi poter portare a cinque la striscia consecutiva di partenze dalla prima casella - costretto a scattare dal fondo della griglia per la sostituzione e l'utilizzo di un quarto motore sulla sua F1-75, superando il numero massimo consentito da regolamento nell'intero arco della stagione - dal muretto del Cavallino Rampante ci si attendeva la prima pole position in carriera dell'altro ferrarista,. Invece il 27enne iberico parte ancora una volta in seconda fila, battuto sul bagnato da Max Verstappen e a sorpresa pure dal connazionale Fernando Alonso, che rivede la prima fila in Formula 1 a dieci anni di distanza dall'ultima volta.

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

Sainz: "Errore decisivo all'ultimo settore, ma punterò alla vittoria"

Tuttavia Sainz non si svilisce per la mancata occasione della prima pole dopo un anno e mezzo in Ferrari e al parco chiuso commenta con ottimismo le complicate qualifiche sul tracciato di Montreal: "Oggi mi sentivo abbastanza bene con la macchina con il bagnato totale. Con la pista che si stava asciugando non sono stato così performante come avrei dovuto, commettendo un errore nell’ultimo settore del mio ultimo tentativo. Siamo comunque in terza piazza, attaccheremo e oltre a Verstappen servirà fare attenzione ad Alonso. Cercherò di fare una bella gara e vedremo se riusciremo a vincere".

Leclerc: "Buon feeling, punteremo a ottenere il massimo possibile in gara"

Nonostante la partenza dall'ultima fila, sono arrivate notizie incoraggianti per Leclerc sotto una caotica qualifica. In primis l'incidente di Sergio Perez in Q2 che ha tagliato fuori il messicano dalle prime posizioni della griglia (partirà 13°, "soltanto" sei caselle davanti al monegasco). Inoltre, Charles ha disputato una convincente prima fase delle qualifiche per misurarsi con la nuova power unit e la monoposto a basso carico. La fiducia non manca alla viglia di una gara da rimonta forsennata, nella quale il podio non appare una chimera. "Devo ammettere che era tutto abbastanza difficile, ma il mio feeling era buono, nonostante non avessi girato nella FP3 di questa mattina nelle medesime condizioni. Un aspetto importante, dato che negli ultimi due anni la vettura sul bagnato faceva molta fatica" le sensazioni a caldo di Leclerc durante le qualifiche ai microfoni di Sky Sport.

Le previsioni per la gara di domenica escludono la possibilità di pioggia: "Sono pronto per la rimonta per mettere assieme punti importanti per la classifica generale. Per quanto visto ieri immaginavo fosse più semplice sorpassare, ma la scelta della doppia penalità è comunque quella giusta. Io so quello che dovrò fare, ovvero dare tutto e provare a ottenere il massimo possibile".

Leclerc e Sainz in coro: "Giorno frustrante per la Ferrari ma..."

