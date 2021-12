Max Vestappen ha completato al terzo posto Lewis Hamilton (Mercedes), missione non riuscita. Il leader della classifica piloti ha commesso un errore nella ventisettesima ed ultima piega dell’impianto di Jeddah. Un bloccaggio in staccata ha condannato l’olandese che è finito contro le barriere, un contatto che gli è costato la prima fila e forse la pole position. I meccanici della monoposto 33 sono chiamati ad operare questa sera per controllare l’entità del danno. Il crash è stato importante, non è da escludere un possibile problema alla scatola del cambio che è collocata proprio in quel lato dell’auto. ha completato al terzo posto le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Red Bull ha provato in tutti i modi a beffare il britannicomissione non riuscita. Il leader della classifica piloti ha commesso un errore nella ventisettesima ed ultima piega dell’impianto di Jeddah. Un bloccaggio in staccata ha condannato l’olandese che è finito contro le barriere, un contatto che gli è costato la prima fila e forse la pole position. I meccanici della monoposto 33 sono chiamati ad operare questa sera per controllare l’entità del danno. Il crash è stato importante, non è da escludere un possibile problema alla scatola del cambio che è collocata proprio in quel lato dell’auto.

Ho sbagliato. Ho fatto delle buone qualifiche, non è facile scaldare le gomme. Non so cosa sia successo, ho provato a mantenere l’auto in pista. Ho toccato con il posteriore e mi sono fermato. La terza posizione è deludente per il crono che stavo realizzando. Non conosco al momento l’entità del danno”.

"Questa è una pista davvero molto complicata, davvero tecnica. È straordinario quello che sono riusciti a costruire come pista. Noi siamo stati molto veloci durante le prove libere, però in FP3 ed in qualifica ci mancava qualcosa in termini di passo. Fare una doppietta è una cosa che ci rende molto fieri. Sono orgoglioso di Valtteri e del team che ha lavorato molto sodo. Per domani abbiamo fatto una buona preparazione come simulazioni e assetto. Valtteri è il miglior compagno di squadra che abbia mai avuto, sicuramente. Abbiamo lavorato insieme per avere il set-up giusto, ma la Red Bull è davvero veloce su questo tracciato. Domani sarà una grande sfida, loro sono sempre vicini a noi sul passo. Io e Valtteri però saremo sul pezzo".

