Max Verstappen inizia nel migliore dei modi il suo sabato di Jeddah e chiude al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Sul tracciato saudita, con le luci della sera che hanno iniziato a diventare protagoniste, l’olandese ha dimostrato di essere prontissimo per le qualifiche, con una Red Bull nuovamente in gran spolvero, nonostante Lewis Hamilton abbia montato il suo famigerato motore che aveva in dotazione ad Interlagos.

un ottimo 1:28.100 ad oltre 250 km/h di velocità media, ottenuto con gomma soft, precedendo di 214 millesimi proprio Lewis Hamilton (Mercedes) in 1:28.314 che, invece, ha ottenuto questo crono con la gomma hard. Con la mescola più morbida, infatti, la W12 ha dimostrato di fare maggiore fatica e, questo aspetto, diventa un campanello d’allarme non di poco conto in vista della decisiva Q3 di oggi. Il leader della classifica generale ha fatto segnaread oltre 250 km/h di velocità media, ottenuto con gomma soft, precedendo di 214 millesimi proprioche, invece, ha ottenuto questo crono con la gomma hard. Con la mescola più morbida, infatti, la W12 ha dimostrato di fare maggiore fatica e, questo aspetto, diventa un campanello d’allarme non di poco conto in vista della decisiva Q3 di oggi.

Terza posizione per il messicano Sergio Perez (Red Bull) che conferma la bontà della RB16B su questo tracciato, con il crono di 1:28.629 a 529 millesimi dal compagno. Quarto posto per il giapponese Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) in 1:28.641 a 541 millesimi di distacco, davanti al compagno di scuderia, il francese Pierre Gasly, che ha chiuso in quinta posizione in 1:28.715 a 615 millesimi, mentre è solamente sesto il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) in 1:29.019 a 919 millesimi.

Ferrari dietro le Alpha Tauri

Settima posizione per la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc, in 1:29.101 a 1.001 dalla vetta, proprio davanti al suo vicino di box, Carlos Sainz, in 1:29.149 a 1.049. Chiude in nona posizione il francese Esteban Ocon (Alpine) in 1:29.177 a 1.077, quindi decimo il britannico Lando Norris (McLaren) in 1:29.300 a 1.200, davanti a Fernando Alonso (Alpine) che chiude undicesimo con il tempo di 1:29.418 a 1.318. Alle spalle dello spagnolo troviamo Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) dodicesimo in 1:29.590 a 1.490, proprio davanti al suo compagno di team Kimi Raikkonen in 1:29.689.

A questo punto tutta l’attenzione si sposta verso le qualifiche, che scatteranno alle ore 18.00 italiane. Sotto la luce dei riflettori si andrà a caccia della pole position che, come appare inevitabile, potrebbe essere decisiva in vista della gara di domani, su un tracciato nel quale sorpassare sarà decisamente complicato.

La classifica della FP3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.100 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.214 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.529 5

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.541 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.615 6

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.919 2

7 Charles LECLERC Ferrari+1.001 6

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.049 5

9 Esteban OCON Alpine+1.077 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.200 5

11 Fernando ALONSO Alpine+1.318 5

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.490 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.589 5

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.624 3

15 George RUSSELL Williams+1.934 3

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.196 5

17 Nicholas LATIFI Williams+2.266 4

18 Lance STROLL Aston Martin+2.440 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.833 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.879 4

