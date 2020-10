La storia è qui. Lewis Hamilton, in Germania, in uno dei tracciati più iconici e belli della storia della F1 (il Nurburgring, ndr) eguaglia sua maestà Michael Schumacher. 91 vittorie in F1 come il Kaiser e il tassametro corre perché l’egemonia del britannico e della Mercedes è totale, come mostrato ancora una volta in una gara senza pecche e senza troppi patemi - agevolata dai problemi di Bottas - ma condotta dall’inizio alla fine con maestria dal fuoriclasse britannico.

GP Eifel Leclerc: "Felice del 4° tempo, non correre venerdì un vantaggio" 19 ORE FA

Se è impossibile fare paragoni fra due piloti così grandi e così diversi, si può certamente dire che Hamilton e Schumacher sono due fuoriclasse che hanno segnato due ere differenti. Vincenti sin dalla tenera età, capaci di annientare i rivali e lasciare solo le briciole ai rivali, Hamilton e Schumi sono due icone di questo sport ed è bello che sia stato uno che ha fatto tanti sacrifici per emergere come Lewis (il primo pilota di colore ad arrivare in F1 e a dominarla, ndr) ad eguagliare il mitico Schumi. Commovente anche l’emozione sincera di Lewis nel ricevere, dalle mani del primogenito ed erede Mick, il casco di Michael. Un degno passaggio di testimone fra due leggende di questo sport.

Hamilton, 91 vittorie come Schumacher: campioni nati per dominare

La Ferrari è tornata sulla terra

Se Hamilton si prende il proscenio, Verstappen è il premio degli umani e Ricciardo, dopo un anno e mezzo, sfata il tabù podio portando la sua Renault al terzo posto: la Ferrari, dopo l'incoraggiante ed illusoria seconda fila di sabato, si fa un bagno di realismo tornando (purtroppo) a lottare per le posizioni a ridosso della top 5. Nonostante il solito cuore di Leclerc, il monegasco non è andato oltre un 7° posto che sarebbe potuto essere anche un risultato peggiore senza i ritiri di Bottas, Ocon, Albon e Norris. Le nuove migliorie tecniche non hanno migliorato sensibilmente una vettura che continua ad avere scarsa potenza e continua a far penare i piloti che si devono inventare salti mortali per restare in zona punti. Ottavo, sesto e settimo posto: questo il bilancio delle ultime tre gare di Leclerc. Tre indizi che fanno una prova inconfutabile, questa Ferrari, salvo inconvenienti o harakiri altrui, non può aspirare a qualcosa di più in questo momento.

Charles Leclerc torna a casa dal GP dell'Eifel con un settimo posto Credit Foto Getty Images

Se Leclerc fa buon viso a cattivo gioco, Vettel per la quinta gara consecutiva fallisce l'aggancio alla zona punti. Partito 11esimo è giunto al traguardo 11° dopo una gara che lo ha visto andare in testacoda e lottare con piloti e vetture destinate nelle retrovie. Non il miglior congedo per il tedesco, all'ultima recita dinanzi al pubblico di casa su una Ferrari.

L’ordine d’arrivo

1. HAMILTON Mercedes 50/50 2. VERSTAPPEN Red Bull +4.470 3. RICCIARDO Renault +14.613 4. PEREZ R. Point +16.070 5. SAINZ McLaren +21.905 6. GASLY A,Tauri +22.766 7.LECLERC Ferrari +30.814 8. HULKENBERG R.Point +32.596 9. GROSJEAN Haas +39.081 10. GIOVINAZZI Alfa Romeo +40.035

Mick Schumacher sulla Ferrari! Il video del test di Fiorano

GP Eifel GP Eifel F1 2020 in Diretta tv e Live-Streaming UN GIORNO FA