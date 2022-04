Dopo la pole position delle qualifiche di venerdì, Max Verstappen su Red Bull si aggiudica anche la Sprint Race da 100 chilometri e partirà dunque primo nel Gp dell'Emilia Romagna di domani, sul tracciato di Imola. Alle sue spalle la Ferrari di Charles Leclerc, che era scattato in testa al semaforo verde ma ha poi dovuto lasciare strada al ritorno dell'olandese, terza l'altra Red Bull di Sergio Perez. Carlos Sainz, sulla seconda Ferrari, risale dal 10° al 4° posto e conquista dunque la seconda fila per la partenza del Gp. Notte fonda per le Mercedes: fuori in Q2 nelle qualifiche, non trovano ritmo nemmeno sulla lunghezza dei 21 giri della Sprint race e chiudono all'11° e 14° posto con Russell e Hamilton.

LECLERC TRADITO DALLE GOMME

Ad

Lo scatto di Leclerc al semaforo verde, che ha portato la Ferrari in testa alla prima staccata, aveva fatto accarezzare agli uomini di Maranello l'idea di prendersi la pole position del Gp oltre agli 8 punti del vincitore della Sprint race. La rossa del monegasco ha tenuto un buonissimo ritmo per una dozzina di giri, poi ha iniziato ad accusare graining sulle gomme morbide, e Verstappen ha monetizzato la capacità di restare in scia a Charles per sfruttare il miglior stato delle proprie coperture e la velocità della Red Bull sul dritto, attaccando per tre volte l'avversario sul rettilineo principale prima di averne ragione.

GP Emilia Romagna Leclerc: "2° per colpa delle gomme", Sainz: "Ho dato il massimo" 33 MINUTI FA

Dunque domani in griglia si ripartirà dalla prima fila targata Verstappen-Leclerc, con i due scudieri in seconda. La Red Bull, che a Imola ha portato alcune novità tecniche ed è riuscita a ridurre il peso della macchina, si conferma molto forte, ma sulla lunga durata la Ferrari potrà gestire certamente meglio le proprie gomme, soprattutto se dovesse piovere come durante le libere di venerdì.

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

ORDINE D'ARRIVO (E GRIGLIA DI PARTENZA)

Max Verstappen Red Bull 1 Charles Leclerc Ferrari +2:984 Sergio Perez Red Bull +1:766 Carlos Sainz Ferrari +12:702 Lando Norris McLaren +6:098 Danierl Ricciardo McLaren +3:551 Valtteri Bottas Alfa Romeo +0:821 Kevin Magnussen Haas +2:394 Fernando Alonso Alpine +1:056 Mick Schumacher Haas +2:121

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Leclerc scatta meglio di Verstappen, che deve anche difendere la posizione dalla McLaren di Norris, ed è primo alla staccata del Tamburello fra il tripudio dei ferraristi in tribuna.

Giro 2/21, Safety car in pista - Contatto fra l'Alfa Romeo di Zhou e la Alpha Tauri di Gasly al primo giro, il cinese è fuori ed entra in pista la Safety car per permettere la rimozione della sua macchina.

Giro 4/21: ripartenza - Si riparte con Leclerc che anticipa l'accelerazione sul rientro della Safety car e mantiene la leadership su Verstappen. Carlos Sainz inizia da Alonso una serie di sorpassi che lo riporterà fino alla 4^ piazza.

Giro 11/21: Perez 3° - Se Sainz rimonta, Sergio Perez non è da meno e dopo aver passato Magnussen si libera anche delle due McLaren, portando la sua Red Bull al 3° posto.

Giro 16/21: la Red Bull si fa sotto - Dal 15° passaggio in poi Leclerc inizia a soffrire di graining sull'anteriore, mentre Verstappen si fa sotto al ferrarista fino ad entrare in zona DRS e provare l'attacco alla Ferrari.

Giro 19/21: il sorpasso - Dopo due tentativi accennati, Verstappen fa in modo di uscire vicinissimo a Leclerc dalla Rivazza e lo supera sul rettifilo principale, prendendosi primo posto e pole position per la gara.

TOP

Max Verstappen (Red Bull) - Non brilla allo start, quando incassa il sorpasso da Leclerc e deve difendere a fatica su Norris, ma poi è bravo a mantenersi sempre sotto i due secondi dal ferrarista e sfruttare nel finale le migliori condizioni delle sue gomme e la velocità della sua Red Bull sul dritto. Freddo nel costruire il sorpasso decisivo, si prende la pole vera oltre a quella del venerdì, che resta nelle statistiche ufficiali.

Max Verstappen insieme a Jean Alesi ad Imola, Getty Images Credit Foto Getty Images

Carlos Sainz (Ferrari) - Dopo il muro assaggiato in qualifica era fondamentale per lui sfruttare la Sprint race per recuperare posizioni in griglia. Parte bene e infila una serie di sorpassi che lo riportano fino alla seconda fila col 4° posto finale. Una buona notizia in prospettiva gara anche per Leclerc.

Mick Schumacher (Haas) - Sta stranamente soffrendo il confronto con Magnussen, ma l'ingresso in top ten in questa gara sprint imolese gli restituisce fiducia e obiettivi per la gara.

FLOP

Fernando Alonso (Alpine) - Molto bene nelle qualifiche di venerdì, anonimo insieme all'Alpine nella Sprint Race, dove arretra fino a chiudere al 9° posto.

Kevin Magnussen (Haas) - Anche lui arretra all'8° posto dopo lo start dalla 4^ casella in griglia. La scelta delle gomme medie non lo ha premiato, ma in casa Haas l'obiettivo resta quello di fare punti domani, magari con entrambe le macchine.

Lewis Hamilton (Mercedes) - Per le frecce d'argento è notte fonda, i due piloti di Toto Wolff sono stati gli unici a non riuscire a guadagnare posizioni, chiudendo fuori dalla top ten. Per Lewis, inoltre, c'è l'aggravante di un week end fin qui sempre alle spalle di George Russell.

Villeneuve vs Pironi, numeri e curiosità: il GP di Imola in 150"

GP Emilia Romagna Binotto: "Sainz? Deve imparare a gestire la pressione" 4 ORE FA