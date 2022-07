La notizia era nell’aria da giorni, oggi, in vista delle FP3, è arrivata l’ufficialità: la power unit sulla Ferrari di Carlos Sainz è stata cambiata e, dunque, lo spagnolo partirà ultimo nel GP di Francia di F1.

Sarà un week-end durissimo per lo spagnolo, che nella gara di domani scatterà dal fondo della griglia (ricordiamo che in ogni caso sarebbe partito con 10 posizioni di penalità dopo il cambio di centralina ), ma dovrebbe essereCosì facendo la Ferrari ripercorre lo scenario già accaduto in Canada con Charles Leclerc, reduce dalla rottura di Baku.