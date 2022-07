La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia è andata in scena in un’autentica fornace. L’asfalto ha fatto registrare una temperatura rimasta costantemente al di sopra dei 50°! Si annuncia quindi un GP rovente per le power unit e gli pneumatici, in quanto la colonnina di mercurio ricorda ormai quelle delle gare disputate ai tropici. A proposito di unità motrice, come ampiamente prevedibile, la Ferrari ha optato per il cambio completo sulla vettura di Carlos Sainz. Dunque in qualifica lo spagnolo si giocherà la penultima posizione in griglia con Kevin Magnussen, che a sua volta ha omologato una nuova PU.

Interessante notare il differente approccio di Red Bull e Ferrari all’inizio del turno. La squadra di Milton Keynes lavora esclusivamente con mescola media. Al contrario, la Scuderia di Maranello si dedica a testare gli altri due compound. Sainz viene mandato in pista con le soft, Leclerc con le hard. Sicuramente il grip di quest’ultima mescola non è ottimale, in quanto il monegasco si rende protagonista di un testacoda, fortunatamente senza conseguenze. In ogni caso, va rimarcato come il Cavallino Rampante abbia optato per testare le dure, cosa che invece non era stata fatta da nessuno in Austria.

In tema di performance, tutti si lamentano però della fortissima usura. Le prestazioni delle Red Bull crollano rapidamente, mentre Leclerc addirittura definisce “morte” le proprie gomme già al secondo passaggio. Insomma, si ha la sensazione che domani si possa assistere a qualche situazione anomala, dovuta proprio al degrado delle Pirelli, causato ovviamente dalle temperature estreme. Per la cronaca, il miglior tempo della sessione è stato fatto segnare da Verstappen, che ha effettuato un unico giro lanciato con le soft, seconda e terza piazza per le due Ferrari, ma complessivamente l’impressione è che nessuno abbia davvero cercato il limite.

GP FRANCIA – CLASSIFICA FP3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:32.272 4

2 Carlos SAINZ Ferrari +0.354 4

3 Charles LECLERC Ferrari +0.637 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.983 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing +1.021 3

6 George RUSSELL Mercedes +1.104 5

7 Fernando ALONSO Alpine +1.233 3

8 Alexander ALBON Williams +1.286 3

9 Lando NORRIS McLaren +1.397 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.479 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren +1.516 3

12 Nicholas LATIFI Williams +1.569 3

13 Pierre GASLY AlphaTauri +1.597 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.600 4

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.639 5

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.759 3

17 Esteban OCON Alpine +1.850 3

18 Lance STROLL Aston Martin +1.905 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.950 3

20 Sebastian VETTEL Aston Martin +2.264 4

