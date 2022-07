Lewis Hamilton sta cercando di ottenere il massimo possibile da una vettura buona, ma comunque inferiore a Red Bull e Ferrari. L'inglese in Francia ha festeggiato il 300° Gran Premio della sua carriera, entrando in una ristretta cerchia di grandi piloti. Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Fernando Alonso e Jenson Button. Un leone che non molla, che non ci stà ad abdicare nonostante le 37 primavere. Al di là la stagione non felice della Mercedes dopo 8 anni di trionfi,sta cercando di ottenere il massimo possibile da una vettura buona, ma comunque inferiore a Red Bull e Ferrari. L'inglese in Francia ha festeggiato il, entrando in una ristretta cerchia di grandi piloti. Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Fernando Alonso e Jenson Button. Ed è finito addirittura secondo

Il leone d'Inghilterra a Le Castellet ha ottenuto il miglior risultato stagionale, un secondo posto che testimonia quanto di buono sta facendo la scuderia tedesca per migliorare una vettura ultra futuristica, ma affetta da diversi problemi. Incredibile pensare che a 37 anni e con 7 mondiali in bacheca, Lewis abbia ancora voglia di lottare con gente che ha quasi 15 anni in meno di lui. Nel retropodio in Francia Hamilton ha festeggiato il podio e la gara numero 300 in una maniera alquanto strana, mettendosi a terra e riposandosi dopo la grande fatica. Infatti il 7 volte campione del mondo ha avuto problemi per tutta la gara con il sistema dell'idratazione e non ha mai potuto bere, nonostante i 34 gradi di temperatura.

Ad

GP Francia Leclerc: "Non posso fare questi errori, colpa mia se perdiamo il Mondiale" UN' ORA FA

Febbre Villeneuve, numeri e curiosità: il GP di Francia in 2 minuti

GP Francia Charles Leclerc a muro in testacoda: il video dell'incidente 2 ORE FA