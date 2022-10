GP Giappone

Max Verstappen raddoppia: dopo il titolo vinto all'ultima giornata nella scorsa stagione, il pilota della Red Bull trionfa anche a Suzuka e, complice la squalifica comminata a Charles Leclerc, alza di nuovo il trofeo di campione del mondo. Inizialmente però nessuno si rende conto di cosa sta succedendo: la spiegazione ritardata della FIA e l'annuncio avvengono qualche minuto dopo l'arrivo effettivo dei piloti. Per questo quando gli viene comunicato, Max è visibilmente stupito: ecco il momento in cui tutti si rendono conto della notizia.

Verstappen: "Un risultato davvero incredibile"

Sul podio poi l'olandese ha parlato altre considerazioni sul suo secondo titolo: “E’ davvero incredibile questo risultato, frutto di un lavoro inimmaginabile della squadra. Voglio sottolineare anche i grossi meriti di Honda che ci sta supportando e vincere qui il Mondiale è speciale anche per loro. Il primo titolo è stato emozionante in modo particolare, ma anche questo 2022 per le tante vittorie ottenute è unico nel suo genere“.

Verstappen: "In Giappone la passione per i motori è incredibile"

