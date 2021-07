Da quando Liberty Media ha acquisito la proprietà della Formula 1, un nuovo approccio ha investito questo sport sia dal lato commerciale che sportivo. Quello che vedremo nel prossimo weekend a Silverstone sarà però qualcosa di storico. Le classiche qualifiche del sabato verranno sostituite da una gara sprint che decreterà la griglia del Gran Premio della domenica. Vediamo però come si organizzerà questa corsa e come cambierà l'aspetto del weekend di gara.

Qualifiche al venerdì

La sessione di qualifiche a cui siamo abituati si sposterà al venerdì pomeriggio, al posto delle prove libere 2. Confermato il format con Q1, Q2 e Q3: da cui uscirà la starting grid per la sprint race del sabato. Ci sarà una sessione di prova in pista al sabato mattina che a questo punto richiamerà molto il warm up della Moto GP.

Sprint race, 100km senza Pit stop

Ma vediamo ora le regole di questa gara sprint del sabato pomeriggio. Si corre su una distanza di 100 km, con una durata prevista inferiore alla mezz'ora. Non ci sarà obbligo di cambiare le gomme in gara e inoltre verrà lasciata libera la scelta della mescola di partenza.

Punti ai primi tre classificati

L'ordine d'arrivo della gara sprint rappresenterà la griglia di partenza del Gran premio della domenica (che mantiene la classica distanza di 300km). Al vincitore verrà assegnata la Pole Position, che verrà considerata valida anche per le statistiche storiche. Ai primi tre classificati andranno anche punti per il campionato: 3 al primo, 2 al secondo e 1 al terzo. Un cambiamento fondamentale riguarderà anche la gara della domenica: i primi 10 non saranno più costretti a partire con la gomma con cui si erano qualificati per il Q2. Scelta libera, quindi, per tutta la griglia. Questo impatterà soprattutto su squadre come la Ferrari che negli ultimi GP hanno sacrificato l'entrata nel Q3 in ottica gara.

Appuntamento sabato, alle 17:30, con la prima delle 3 Sprint Race in programma quest'anno.

