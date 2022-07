Il Gran Premio di Silverstone si è aperto con l'incidente più spaventoso del Mondiale . L'Alfa Romeo di Guanyu Zhou si è capovolta dopo un contatto nelle retrovie per poi schiantarsi sulle barriere dopo aver percorso decine di metri tra scintille roventi. Il, la protezione in titanio deputata a proteggere la parte superiore dell'abitacolo, non ha resistito al tremendo urto che ha squarciato la scocca. È stato, rimasto intatto, a salvare la vita al pilota cinese.