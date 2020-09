Sebastian Vettel è stato eliminato nel Q1 delle qualifiche del GP d’Italia 2020, ottava tappa del Mondiale F1 che va in scena a Monza. Incredibile quanto è successo sul circuito brianzolo, dove il pilota della Ferrari non è riuscito a superare il primo taglio ed è rimasto fuori addirittura dalla top-15. Si tratta del peggior risultato per un alfiere della Scuderia di Maranello in condizioni normali, il risultato odierno è frutto di una vettura lacunosa e di una gestione negativa del finale: il tedesco è rimasto infatti nel traffico in curva 1 del suo giro buono e non è così riuscito a firmare il tempo necessario per accedere al Q2.