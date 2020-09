Charles Leclerc ha commesso un brutto errore nel GP d’Italia 2020, ottava tappa del Mondiale F1 che è andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Monza. Il monegasco si trovava clamorosamente in quarta posizione dopo una ripartenza, aveva appena effettuato un doppio sorpasso sulle Alfa Romeo, ma in entrata dalla Parabolica ha perso il controllo della sua monoposto ed è andato a sbattere violentemente contro le barriere di protezione. Il pilota della Ferrari, al volante di una vettura estremamente lacunosa sotto ogni punto di vista, cercava il tutto per tutto per provare a ottenere un risultato di lusso, ma purtroppo ha sbagliato gravemente e ha così concluso con un amaro ritiro al 25° giro.