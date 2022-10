Dopo il meraviglioso quanto combattuto Gran Premio di Austin, la Formula 1 oltrepassa il confine a Sud e va in Messico per il Gran Premio di Città del Messico. A casa di Perez la Red Bull cercherà di continuare a vincere in maniera seriale come sta facendo ormai da diverso tempo. Dopo aver vinto il mondiale piloti e costruttori, l'obiettivo della casa austriaca, oltre a distogliere l'attenzione dalla vicenda budget cap , è quello di portare Perez secondo nel mondiale. Al momento Leclerc è davanti con 2 punti di vantaggio sul rivale. Sarà battaglia sino a fine anno. Orari serali, con qualifica alle 22 e gara alle ore 21. Differita su TV8. Orari che tengono già conto dello spostamento dell'ora nella notte tra sabato e domenica.

Programma GP del Messico

VENERDÌ 28 OTTOBRE

Ore 20.00-21.00, Prove libere 1

Ore 23.00-00.00, Prove libere 2

SABATO 29 OTTOBRE

Ore 19.00-20.00, Prove libere 3

Ore 22.00-23.00, Qualifiche

DOMENICA 30 OTTOBRE

Ore 21.00, Gara

GP del Messico in tv: la gara in diretta su Sky

L'intero weekend del GP del Messico sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207). Qualifiche e gara saranno trasmesse in differita in chiaro, in differita su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre).

Palinsesto TV8

Sabato 29 ottobre Qualifiche: ore 23:30

Domenica 30 ottobre Gara: ore 22:00 - 00:00

GP del Messico in Live-Streaming

Il GP del Messico sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

