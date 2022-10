Aveva anche tentato di resistere al sorpasso di un Max scatenato dopo l’intoppo ai box, ma la differenza con la Red Bull in gara è ancora tanta, troppa, soprattutto se a guidarla è Max. Leclerc ha vinto il duello con Perez, ha pennellato anche un sorpasso straordinario all’interno dopo averci provato invano all’esterno, ma nulla ha potuto contro l’olandese che in Texas ha messo un timbro di qualità su una stagione praticamente perfetta. Quella di Austin è stata probabilmente la vittoria più bella della stagione perché arrivata dopo aver vinto i duelli con Leclerc e Hamilton e una partenza ancora una volta perfetta rispetto a quella di Sainz. Uno scatto bruciante e poi una manovra furba per evitare l’incrocio di Sainz che a quel punto è stato sbattuto fuori da Russell.

La gara di Austin che ha suggellato anche il titolo costruttori della Red Bull conferma una volta di più. Adesso la Fia ci deve dire se aver sforato il budget cap lo scorso anno ha portato un vantaggio oppure no. Deve rendere pubbliche le cifre. Ne va della credibilità della Formula 1. Non si può raggiungere un accordo di nascosto come capitò con la Ferrari qualche anno fa. Altrimenti i sospetti sulla superiorità della Red Bull resteranno per sempre a macchiare questo sport. Non vale la giustificazione di Horner che, ammettendo l’infrazione assicura che non ci sia stato un guadagno nelle prestazioni. Anche un’ala fuori misura di un millimetro non porta vantaggi, ma cancella quella vettura dalle classifiche.