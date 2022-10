Charles Leclerc che, in questo week end, non è mai stato vicino alle macchine avversarie. Sarà una settimana intensa per il monegasco, e tutta la squadra, per capire cosa abbia spinto il motore a rendere così poco. In generale, visto che lo stesso Sainz non è andato oltre la quinta piazza. Il 6° posto rimediato in Messico è uno dei peggiori piazzamenti della stagione perche, in questo week end, non è mai stato vicino alle macchine avversarie. Sarà una settimana intensa per il monegasco, e tutta la squadra, per capire cosa abbia spinto il motore a rendere così poco. In generale, visto che lo stessonon è andato oltre la quinta piazza.

Le parole di Leclerc

È stata una gara in cui non c’era passo e siamo finiti a un minuto da Verstappen. Mi fa pensare alla corsa di Spa. Non è stato un weekend facile per quanto mi riguarda, ma la cosa che fa riflettere è che oggi più di così non potevamo fare. Dobbiamo analizzare i problemi al motore perché questo risultato è negativo

