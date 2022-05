Welcome to Miami! Erano anni che se ne parlava, finalmente è il momento della F1 in Florida. La città amercana si aggiunge al lungo elenco di paesi negli USA che hanno ospitato un GP. Sarà un circuito cittadino, situato nella zona dellHard Rock Stadium, casa del football e dei Miami Dolphins, estremamente veloce, una sorta di mix tra Baku e Jeddah. In Arabia Saudita abbiamo visto un grande duello tra Verstappen e Leclerc, l'impressione è che anche qui la musica potrebbe ripetersi. Il ferrarista viene dal brutto weekend di Imola, dove per un suo errore ha buttato al vento un podio importante per il mondiale. Il monegasco guida comunque saldamente la generale, ma Max e la Red Bull sono in grande forma. Orari serali, differita su TV8.

Venerdì 6 maggio

Prove Libere 1: ore 20:30 - 21:30

Prove Libere 2: ore 23:30 - 00:30

Sabato 7 maggio

Prove Libere 3: ore 19:00 - 20:00

Qualifiche: ore 22:00 - 23:00

Domenica 8 maggio

Gara: ore 21:30 - 23:30

GP Miami in diretta su Sky e in chiaro su TV8

L'intero weekend del GP di Miami sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), Differita invece su TV8.

GP Miami in Live-Streaming

Il GP di Miami sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

