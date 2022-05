Prosegue il conto alla rovescia in vista del grande debutto della Formula Uno a Miami, new entry nel calendario del massimo campionato automobilistico globale. In Florida va in scena da venerdì 6 a domenica 8 maggio il quinto weekend di gara stagionale del Mondiale 2022, in attesa di tornare in Europa nella seconda metà del mese per gli appuntamenti di Barcellona e Montecarlo.

Si profila all’orizzonte un nuovo capitolo della rivalità tra Charles Leclerc e Max Verstappen, rispettivamente primo e secondo in classifica generale dopo aver vinto due gare a testa in questo avvio di stagione. La sfida Ferrari-Red Bull, che coinvolgerà ovviamente anche le “seconde guide” Carlos Sainz e Sergio Perez, potrebbe essere influenzata non soltanto dalle incognite di un tracciato inedito, ma anche dal meteo.

Le previsioni dei prossimi giorni a Miami non sono infatti incoraggianti, soprattutto per sabato e domenica. Domani le condizioni dovrebbero essere di pista asciutta nelle prime due sessioni di prove libere (anche se resta una piccola possibilità di uno scroscio nel corso del pomeriggio dell’East Coast), mentre qualifiche e gara rischiano seriamente di non sfuggire alla pioggia.

Nella giornata di sabato le precipitazioni sono attese parzialmente nel primo pomeriggio, con un vero e proprio nubifragio previsto in tarda serata che renderà la pista bagnata. Meteo molto variabile anche domenica, in base alle ultime stime, anche se non va esclusa la possibilità di una finestra calda (quasi 30°C) e soleggiata proprio nella fascia oraria del GP.

