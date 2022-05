Charles Leclerc. Per il secondo anno partire dalla pole position non è stato sufficiente al ferrarista per aggiudicarsi Si conferma stregato il GP di casa per. Per il secondo anno partire dalla pole position non è stato sufficiente al ferrarista per aggiudicarsi una vittoria che per larghi sembrava in pugno ed invece – a causa di un incredibile errore di strategia nel muretto box Ferrari – il 24enne pilota della scuderia di Maranello si ritrova a commentare un 4° posto che gli fa perdere ulteriore terreno su Max Verstappen, ora a 9 lunghezze e riavvicina Sergio Perez – vincitore del GP ed ora a sole 6 lunghezze da un Leclerc incredulo e che a stento riesce a mascherare la propria frustrazione e la propria rabbia ai microfoni di Sky Sport.

“Non si possono commettere questi errori. Provo tante sensazioni in questo momento però chiaramente c’è amarezza, delusione e rabbia. Ero in testa con circa 7″ di vantaggio e abbiamo commesso una serie di errori di strategia che non ci possiamo permettere. Perdere un successo del genere qui, a casa mia, con punti in campionato che se ne vanno fa male. Amo questo team ma dobbiamo crescere e fare meglio perché così non va bene”.

Ad

GP Monaco Perez vittoria folle a Monaco. Beffa Ferrari: Sainz 2°, Leclerc 4° 2 ORE FA

Il team radio con Binotto: "Non ho parole, non possiamo fare così!

Rabbia, scoramento ed enorme frustrazione erano emerse anche nel team radio al termine del GP e in cui c’era stato il primo scambio di battute con Mattia Binotto.

Leclerc: "Non ho parole, ahi ahi. La stagione è lunga ma non possiamo. Non possiamo fare così, dai”.

Binotto: "Lo sappiamo Charles. Adesso concentriamoci che ce ne son tante e vedrai che ci rifaremo quindi vieni, torna dentro”.

Leclerc: "Si, sono sicuro che ci rifaremo ma nella gara di casa fa male”.

Leclerc, che guaio! Distrugge la Ferrari 312 all'Historic GP di Monaco

GP Monaco Furia Leclerc-Ferrari, caos pit stop a Monaco: cosa è successo 2 ORE FA