Charles Leclerc ha mostrato nervosismo e scoramento nei confronto degli uomini di Binotto e di chi ha deciso di fermarlo per montare le slick e farlo rientrare in pista alle spalle di entrambe i piloti della Red Bull, Sergio Perez e Max Verstappen. Grande tensione nel box Ferrari nel GP di Monaco (qui la DIRETTA SCRITTA ) e per la prima volta ancheha mostrato nervosismo e scoramento nei confronto degli uomini di Binotto e di chi ha deciso di fermarlo per montare le slick e farlo rientrare in pista alle spalle di entrambe i piloti della Red Bull, Sergio Perez e Max Verstappen.

La Ferrari ha finito per pagare caro le incertezze date dalla leadership, che impone in qualche modo di attendere le mosse altrui. Al muretto rosso hanno aspettato troppo per coprire la mossa di Perez, il primo a fermarsi per passare su gomme intermedie, e troppo poco per trovare il momento giusto per montare le slick a Leclerc. Quando è stato richiamato Sainz, lo spagnolo ha fatto presente che a quel punto era tardi, e conveniva attendere qualche giro per montare direttamente le slick. E stato allora fermato Leclerc, che ha montato le intermedie al pari di Verstappen, mentre due giri più tardi si è avverata la predizione di Sainz con pista ormai pronta per gomme slick.

A quel punto lo spagnolo è rientrato, ma Perez aveva guadagnato abbastanza per mettersi in testa alla gara. Le intermedie appena montate da Leclerc non erano più ottimali, il momegasco è quindi stato chiamato nuovamente - fra diverse incertezze - al box, dove ha dovuto attendere qualche secondo la sosta del compagno, perdendo la posizione anche da Verstappen. Da prima e seconda, le Ferrari si sono dunque ritrovate seconda e quarta, con Leclerc maggiormente penalizzato e che – non le ha mandate a dire agli uomini in rosso – nel corso della sospensione a seguito dell’incidente a Mick Schumacher. Un erroraccio di strategia che rischia di costare carissimo in ottica rincorsa al Mondiale.

