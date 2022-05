Continua la maledizione del Gp di Monaco per Charles Leclerc, beffato nella roulette dei pit stop e giù dal podio alla bandiera a scacchi della 79esima edizione della gara del Principato. La vittoria va a Sergio Perez su Red Bull, davanti all'altra Ferrari di Carlos Sainz e a Max Verstappen, che finisce per guadagnare punti in un week end che sembrava parecchio complicato. Alle spalle di Leclerc chiudono George Russell, 5° su Mercedes, e Lando Norris, 6° su McLaren. Lewis Hamilton è 8°, brutto incidente per Mick Schumacher che esce illeso dalla Haas spezzata a metà alla curva delle piscine. Bandiera a scacchi per limite di tempo alle 18:00 dopo il tempo perso in avvio, per la pesante pioggia che ha rinviato la partenza, e per il botto del tedesco.

LECLERC, CHE BEFFA

Ancora una volta Charles Leclerc esce clamorosamente beffato nella gara di casa, dopo aver dominato in lungo e in largo il week end fra i muretti di Montecarlo. Il ferrarista era comodamente in testa nelle prime fasi, disputate su pista molto bagnata con gomme full wet. Quando l'asfalto è andato asciugandosi, le intermedie montate da alcuni piloti a fondo gruppo si sono mostrate decisamente più veloci, ma chi era davanti voleva ovviamente evitare di finire nel traffico. La Red Bull ha provato l'azzardo con Perez, in Ferrari hanno reagito tardi e non hanno poi atteso abbastanza per depennare le intermedie e passare direttamente alle slick, come suggeriva Sainz. Risultato: Perez in testa, ferraristi costretti al pit stop a trenino, Leclerc da 1° a 4° senza alcuna colpa, per di più con Verstappen giusto davanti a lui. Un ribaltone amaro per la gara e per le due classifiche mondiali, che a Maranello sa di clamorosa occasione persa anche a causa di una gestione confusionaria della fase più calda del Gp.

