Un pomeriggio da ricordare per Lewis Hamilton al GP Russia 2020. Dopo aver rischiato clamorosamente di non qualificarsi per il Q3 , il pilota britannico firma la pole position numero 96 della propria carriera e lo fa in bellezza, timbrando anche il nuovo record della pista di Sochi .

Insomma, brivido e poi il solito dominio schiacciante per la prima guida della Mercedes, che completa l’ultimo giro del Q3 in 1’31”304 e domani precederà in griglia Max Verstappen e il compagno di squadra Valtteri Bottas. Intervistato al termine delle qualifiche, il britannico ha avuto il primo pensiero per il pubblico presente a Sochi:

"Per prima cosa voglio salutare tutti i tifosi che sono qui, mi sono mancati tantissimo nel corso della stagione. E’ davvero grandioso rivedere gente sugli spalti: spero che tutti stiano indossando la mascherina e siano al sicuro, però quando stamattina sono uscito dall’hotel e ho visto i tanti fan con la maglietta ‘Black lives matter’ mi sono sentito onorato per tutto questo sostegno per la causa su cui stiamo operando quest’anno. Devo dire che è stata una delle peggiori qualifiche della mia carriera, sono dovuto stare con il cuore in gola fino alla fine. Per la prima volta mi è stato tolto il miglior tempo, sarei voluto rimanere in pista per fare un altro giro, però mi hanno detto di entrare per mettere le gomme nuove e poi c’è stata la bandiera rossa. Alla fine dovrò partire anche con le gomme soft, il che non è buono. Sono contento per la pole, ma probabilmente questo è il circuito peggiore dove partire davanti: allo start io avrò le gomme soft e gli altri le medie, quindi mi potranno superare. Sarà difficile vincere la gara, però resto ottimista: cercheremo di partire bene e poi di trovare il modo per tenere botta".