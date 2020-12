Charles Leclerc ha scatenato un incidente nel corso del primo giro del GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Il monegasco, scattato dalla quarta piazzola, non è partito benissimo ed è stato superato da Sergio Perez. Alla seconda staccata importante di un giro velocissimo (si percorre in circa 53 secondi), il pilota della Ferrari ha allungato la frenata per provare a sorpassare il messicano e anche Max Verstappen. Purtroppo il giovane del Principato ha tamponato l’alfiere della Racing Point e ha costretto l’olandese della Red Bull ad allargare la traiettoria, finendo così a muro.

Charles Leclerc si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 e ha fatto mea culpa: “Onestamente, quando faccio un errore lo dico. Ero vicino a Verstappen, ho provato a sorpassarlo in frenata, ho visto Perez davanti ma mi aspettavo che rimanesse sull’esterno della curva e non tornasse all’interno. Lui non ha colpe, non ha fatto niente, ma sono stato sorpreso. Quando ho capito che tornava all’interno ho cercato di frenare, ma ci siamo toccati“.

Il pilota del Cavallino Rampante si è confrontato con Verstappen subito dopo l’incidente: “Verstappen non era arrabbiato, gli ho chiesto soltanto se c’era stato un contatto tra noi. Mi ha detto che ha provato a evitare il contatto con Perez e non è riuscito a fare la curva“. E sulla partenza di George Russell, il quale guida il Gran Premio al volante della Mercedes: “Onestamente sulle medie pensavo che facesse fatica, invece no“.

Leclerc: "Le scuse non bastano. Ho gettato il lavoro della Ferrari nel cestino"

Verstappen: "Leclerc troppo ottimista"

"Non sono arrabbiato, ma è frustrante ritirarsi così senza avere responsabilità. Potevamo fare una bella gara e per questo avevo deciso di non prendere rischi in partenza. Credo che Charles (Leclerc, ndr) sia stato troppo ottimista in curva-4 e abbia tentato una manovra troppo rischiosa", le parole di Max Verstappen.

Perez: "Aspettavo questo momento da 10 anni"

"Sono senza parole, al momento. Spero di non stare sognando, ho immaginato per anni di vivere questo momento, dieci anni. Incredibile! Dopo il primo giro la gara era persa per me, come lo scorso weekend. Ho rimontato cercando di fare il meglio che potevo. La stagione non è mai stata fortunata per noi, la ruota è girata, Mercedes ha avuto problemi alla fine. Ho commesso un errore durante la Safety Car, un bloccaggio brutto al posteriore. Non so come, ho recuperato nel secondo stint. La macchina sembrava una limousine, divertente e semplice, senza vibrazioni. Pensavamo fosse un GP a due soste, dopo il long run di venerdì sapevamo di poter fare qualcosa di speciale. Sono in pace con me stesso, quello che succederà non è nelle mie mani. Voglio continuare, se non sarò nel 2021 sulla griglia ci sarò nel 2022".

Ocon: "Ho pianto sul traguardo"

"Non ho parole. Ho pianto sul traguardo, ecco quanto sono emozionato. La stagione è stata difficile e non sempre il lavoro ha pagato, ma noi abbiamo sempre spinto e abbiamo lavorato con grande motivazione. Questo risultato è molto importante: quando c’è sempre meno gente che crede in te allora è ancora più importante ottenere questi risultati".

Esteban Ocon sarà affiancato da Fernando Alonso il prossimo anno, in questa stagione se l’è dovuta vedere con un buon Daniel Ricciardo: "Ricciardo è stato un punto di riferimento importante, ma nel complesso penso di essere progredito anche io e passo dopo passo ho ottenuto questo podio che è straordinario".

