Mattia Binotto, che alla vigilia delle qualifiche del GP di Marina Bay, ha fatto il punto della situazione su questa spinosa vicenda. Il caos budget cap continua ad essere l’argomento più gettonato nel paddock di Singapore. Nonostante il comunicato della FIA e le parole di Horner di ieri (“Noi in regola, attendiamo la decisione della FIA”), i dubbi restano e si spera vengano mitigati mercoledì prossimo quando è in programma il verdetto che dipanerà i dubbi di Mercedes, Ferrari ed altri team. Questo il parere di, che alla vigilia delle qualifiche del GP di Marina Bay, ha fatto il punto della situazione su questa spinosa vicenda.

Per ora sono speculazioni ed è giusto aspettare mercoledì. Ad oggi siamo ancora nel mondo delle ipotesi. Se uno legge il regolamento, questo budget cap ha l'obiettivo di rendere questo sport corretto. Noi per stare dentro al tetto abbiamo fatto uno sforzo incredibile, limitando sviluppi e organizzazione, prendendo del margine al primo anno. Abbiamo interagito con la FIA da sempre. C'è del ritardo e il fatto che c'è vuol dire che ci sono discussioni aperte su cui nascono speculazioni. Parlare oggi del 2021 però è un peccato, perché ha implicazioni su due mondiali. Se si parla di qualche milione, anche fossero 4, non sono pochi. Sono 70 persone in un ufficio tecnico. E' un mezzo secondo. Anche rientrare nella penalità minore, non sono noccioline. Il tema è importante. Ne va della credibilità. Aspettiamo. Sarebbe un problema grosso da gestire”.

Ad

GP Singapore F1, la risposta della FIA al caso Budget Cap: “Speculazioni prive di fondamento" 17 ORE FA

Ferrari F1-75, il video della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

GP Singapore Horner: "Budget Cap? Red Bull in regola, aspettiamo la decisione della Fia" IERI ALLE 11:52