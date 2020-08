Il pilota monegasco della Rossa torna a parlare alla vigilia del weekend che porta al GP di Spagna: "Mi aspetto un weekend più difficile"

Charles Leclerc esce rinfrancato dal doppio weekend di Silverstone. Il pilota monegasco ha raccolto un terzo e un quarto posto nelle due gare disputate in terra britannica, risultati insperati che gli hanno permesso di diventare sempre di più il punto di riferimento della Ferrari, nonché di issarsi in quarta posizione nel Mondiale, alle spalle solo dei piloti Mercedes e di Max Verstappen. Quali sono le aspettative del ventiduenne del Principato alla vigilia del Gran Premio di Spagna? Questo è quanto ha dichiarato durante la conferenza stampa del giovedì, durante la quale è tuttavia stato coinvolto in maniera davvero minima. Infatti la maggior parte delle domande sono state per il compagno di squadra Sebastian Vettel.

Innanzitutto si è tornati sul weekend di Silverstone, riguardo il quale il monegasco ha detto: “Onestamente non ho idea del perché la vettura sia migliorata così tanto tra qualifica e gara. Non so perché fossimo più veloci delle aspettative domenica. Per quanto riguarda la gestione gomme, penso di essere migliorato parecchio rispetto all’anno scorso. Sono molto contento riguardo questo fatto, perché ci ho lavorato duramente. Era il mio punto debole principale nel 2019, ma sono riuscito a crescere e la cosa mi fa molto piacere”.

Com’è possibile che non si riesca a capire il miglioramento in gara? Non c’è proprio stata nessuna spiegazione nei de briefing? “Forse le condizioni erano diverse e siamo riusciti a gestirle meglio di altri, però non lo sappiamo con certezza. Il vento può essere stato un fattore, perché spirava in maniera totalmente diversa. Diciamo che mi sono sentito molto meglio in macchina, a livello di bilanciamento ero molto contento e questo mi ha permesso di gestire le gomme in maniera positiva. Forse abbiamo cambiato alcune cose nel modo di lavorare, addentrandoci maggiormente in alcuni dettagli. Questo probabilmente sta dando dei frutti, ma anche questo fatto non può spiegare del tutto il nostro grande miglioramento”

Quali sono invece le aspettative per il Gran Premio di Spagna? “Personalmente mi aspetto che questo fine settimana sia più difficile rispetto allo scorso weekend. Sono abbastanza sicuro di questa previsione. Vedremo cosa riusciremo a fare. Come al solito, dovremo essere bravi a sfruttare al meglio le opportunità che ci si presenteranno davanti”.

È stato inoltre chiesto un parere a entrambi i piloti riguardo l’ipotesi che la Fia imponga di calmierare le mappature da qualifica dei motori. Al riguardo Leclerc ha detto che: “Per essere onesto non credo che questa decisione ci influenzerà più di tanto. Penso comunque che a noi possa fare solo bene, perché non abbiamo nulla di diverso nel motore tra qualifica e gara. Se sono favorevole a una modifica in tal senso? Beh, direi di sì”.

